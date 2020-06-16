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  16 июня 2020
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Власти сообщили, что в Ухане не осталось бессимптомных носителей коронавируса

CentralAsia (CA) -  Госкомитет по вопросам здравоохранения КНР сообщил, что в городе Ухань не осталось бессимптомных носителей коронавируса.

В сообщении комитета говорится, что тестирование дало отрицательный результат, в связи с чем эксперты разрешили данным пациентам выйти из карантина.

Ранее комитет сообщал, что с 14 мая по 1 июня в городе проведут массовый скрининг населения на наличие коронавируса. Так, в результате тестирования были зарегистрированы 300 бессимптомных носителей и 1174 близких контакта.

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