Власти сообщили, что в Ухане не осталось бессимптомных носителей коронавируса

CentralAsia (CA) - Госкомитет по вопросам здравоохранения КНР сообщил, что в городе Ухань не осталось бессимптомных носителей коронавируса.

В сообщении комитета говорится, что тестирование дало отрицательный результат, в связи с чем эксперты разрешили данным пациентам выйти из карантина.

Ранее комитет сообщал, что с 14 мая по 1 июня в городе проведут массовый скрининг населения на наличие коронавируса. Так, в результате тестирования были зарегистрированы 300 бессимптомных носителей и 1174 близких контакта.