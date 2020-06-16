Жена Владимира Зеленского, у которой выявили коронавирус, госпитализирована

CentralAsia (CA) - Жену президента Украины, у которой недавно выявили коронавирус, госпитализировали с двусторонней пневмонией, состояние Елены Зеленской стабильное, пишет РИА Новости.

«Жену президента Украины Елену Зеленскую госпитализировали в больницу в Киеве. Как известно, на прошлой неделе после ПЦР-обследования у первой леди был обнаружен коронавирус. Сейчас диагноз Елены Зеленской COVID-19. Внегоспитальная двусторонняя полисегментарная пневмония средней степени тяжести. ДН 0. В дотации кислорода не нуждается. Состояние стабильное», - говорится в сообщении пресс-службы.

По данным пресс-службы офиса президента, тесты Зеленского и детей отрицательные.

Ранее сообщалось, что Елена Зеленская получила положительный результат теста на COVID-19. При этом первая она чувствует себя хорошо и не имеет никаких симптомов болезни. Во время рабочих встреч и в быту Зеленская придерживалась правил карантина и рекомендаций минздрава, а также в соответствии с требованиями протокола безопасности регулярно проходила тестирование на COVID-19. Результаты предварительного теста, сделанного в начале июня, были отрицательные.



Где и когда именно могло произойти заражение - пока неизвестно, проводится эпидемиологическое расследование. Всем контактным лицам сразу сообщили о потенциальной опасности инфицирования. Им рекомендуется соблюдать самоизоляцию и по возможности также пройти тестирование, говорилось в сообщении пресс-службы.