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  16 июня 2020
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Число зараженных коронавирусом в России превысило 545 тысяч

CentralAsia (CA) -  В России за прошедшие сутки зарегистрировано 8248 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом 16 июня сообщили в оперативном штабе по противодействию коронавирусу.

Новые случаи зафиксированы в 82 регионах страны, в том числе активно как контактные и без клинических проявлений – 2 950 (35,8%).

Таким образом, на данный момент в России нарастающим итогом выявлено 545 458 случаев (+1,5%) коронавирусной инфекции.

За весь период проведено более 15,3 млн лабораторных исследований на коронавирус, в том числе 234,2 тыс. – за последние сутки. Под медицинским наблюдением остаются 312 707 человек.

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