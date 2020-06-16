Чешский проект «All 4 YOUth, YOUth 4 All» расширяет права и возможности молодежи Монголии

CentralAsia (MNG) - Финансируемый ЕС проект «All 4 YOUth, YOUth 4 All», реализуемый Caritas CZ совместно с Монгольским молодежным советом и Центром гражданского образования в качестве партнерских организаций, направлен на повышение потенциала НПО, повышение занятости молодежи и предпринимательства, содействие гражданскому участию молодежи, и продвижение добровольчества среди молодежи.

Как пишет официальный сайт чешского проекта, Монголия - динамично развивающаяся страна с обширной историей развития и гуманитарного сотрудничества с Чешской Республикой. Caritas CZ работает в Монголии с 2006 года, когда она запустила свой первый проект развития в стране. С 2008 года он имеет офис в Улан-Баторе. Он посвятил свою работу, в частности, образованию, социальной работе, восстановлению средств к существованию, гуманитарной помощи, предотвращению рисков стихийных бедствий и миграции.