В России от коронавируса скончались еще 193 человека
- Азия и мир, общество
- 13:47, 16 июня 2020
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CentralAsia (CA) - В России за последние сутки зарегистрировано еще 193 случая смерти от коронавирусной инфекции, сообщает оперативный штаб.
Большинство смертей зафиксированы в Санкт-Петербурге – 54 и Москве – 52.
Общее количество жертв коронавируса в стране достигло 7284 человека, всего с начала пандемии вирус выявлен у 545 458 человек, из них за последние сутки — 8248, под медицинским наблюдением находятся 312 707 пациентов.