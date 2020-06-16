В России от коронавируса скончались еще 193 человека

CentralAsia (CA) - В России за последние сутки зарегистрировано еще 193 случая смерти от коронавирусной инфекции, сообщает оперативный штаб.

Большинство смертей зафиксированы в Санкт-Петербурге – 54 и Москве – 52.

Общее количество жертв коронавируса в стране достигло 7284 человека, всего с начала пандемии вирус выявлен у 545 458 человек, из них за последние сутки — 8248, под медицинским наблюдением находятся 312 707 пациентов.