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  16 июня 2020
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В России от коронавируса скончались еще 193 человека

CentralAsia (CA) -  В России за последние сутки зарегистрировано еще 193 случая смерти от коронавирусной инфекции, сообщает оперативный штаб.

Большинство смертей зафиксированы в Санкт-Петербурге – 54 и Москве – 52.

Общее количество жертв коронавируса в стране достигло 7284 человека, всего с начала пандемии вирус выявлен у 545 458 человек, из них за последние сутки — 8248, под медицинским наблюдением находятся 312 707 пациентов.

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