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  16 июня 2020
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Посол США поблагодарил Горсовет Улан-Батора за выделенный земельный участок для нового здания посольства

CentralAsia (MNG) -  Председатель Городского представительства Хурала столицы (Горсовет) Р.Дагва принял посла США в Монголии Майкла Клечески.

На встрече стороны обсудили многочисленные вопросы, в том числе двустороннее отношение, парламентские выборы, процветание города Улан-Батора и ситуация с пандемией COVID-19.

Посол Майкл Клечески отметил, что основой двусторонних отношений и сотрудничества является демократие и его развитие. В Монголии интенсивно развивается демократический процесс. США расширяют сотрудничество с Монголией, подчеркнул он, отметив, что возрождение операции USAID в Монголии. Посол выразил благодарность председателю горсовета и губернатору столицы за немедленное разрешение земельного участка для нового здания посольства США в Монголии.

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Р.Дагва выразил намерение властей столицы провести реформу, поддерживающую участие частного сектора в строительстве столицы, и пригласил в нее иностранных инвесторов. «Участие частного сектора, а также иностранные и внутренние инвестиции необходимы для развития города Улан-Батор, который составляет 67% валового внутреннего продукта Монголии, где проживает половина всего населения и есть 75% предприятий. Власти столицы планируют создать зону свободной торговли в столице. Желаю вам, посол, передать нашу просьбу инвесторам вашей страны», - добавил он.

В свою очередь, посол заявил, что сторона США окажет всестороннюю поддержку в выводе развития города Улан-Батора на новый уровень и доведет предложение о сотрудничестве, связанное с развитием города, до американских бизнесменов. Посол также попросил сотрудничать с такими организациями, как Американская торговая палата в Монголии (AmCham Mongolia).
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