Северная Корея взорвала межкорейский офис связи в Кэсоне. Войска Южной Кореи приведены в состояние повышенной готовности

CentralAsia (CA) - В районе межкорейского индустриального комплекса в приграничном Кэсоне в КНДР произошел взрыв, над местом происшествия поднимаются клубы дыма, сообщает Deutsche Welle.

В южнокорейском министерстве объединения подтвердили, что северокорейские власти взорвали промышленный комплекс, где располагается совместный офис связи Сеула и Пхеньяна. Заявление приводит американский интернет-сайт NK News. По данным министерства, взрыв произошел в 14:49 по местному времени.

В свою очередь зарегистрированная в Сингапуре южнокорейская неправительственная организация Choson Exchange уведомила в Твиттере, что «два дня назад из Северной Кореи было получено сообщение по электронной почте, в котором говорилось о том, что офис по межкорейским связям в Кэсоне неминуемо будет разрушен». По данным НПО, северокорейская сторона сослалась на «отсутствие прогресса в межкорейских отношениях».

We received an email from #northkorea two days ago announcing the imminent destruction of the Kaesong inter-Korean liaison office and decrying lack of progress in relations. It is a sad day and we hope that the progress we hoped for the last two years will come in the future. — Choson Exchange (@chosonexchange) June 16, 2020