Северная Корея взорвала межкорейский офис связи в Кэсоне. Войска Южной Кореи приведены в состояние повышенной готовности

Фото: The Diplomat

CentralAsia (CA) - В районе межкорейского индустриального комплекса в приграничном Кэсоне в КНДР произошел взрыв, над местом происшествия поднимаются клубы дыма, сообщает Deutsche Welle.

В южнокорейском министерстве объединения подтвердили, что северокорейские власти взорвали промышленный комплекс, где располагается совместный офис связи Сеула и Пхеньяна. Заявление приводит американский интернет-сайт NK News. По данным министерства, взрыв произошел в 14:49 по местному времени.

В свою очередь зарегистрированная в Сингапуре южнокорейская неправительственная организация Choson Exchange уведомила в Твиттере, что «два дня назад из Северной Кореи было получено сообщение по электронной почте, в котором говорилось о том, что офис по межкорейским связям в Кэсоне неминуемо будет разрушен». По данным НПО, северокорейская сторона сослалась на «отсутствие прогресса в межкорейских отношениях».

We received an email from #northkorea two days ago announcing the imminent destruction of the Kaesong inter-Korean liaison office and decrying lack of progress in relations. It is a sad day and we hope that the progress we hoped for the last two years will come in the future. — Choson Exchange (@chosonexchange) June 16, 2020

Вооруженные силы Южной Кореи усилили наблюдение за КНДР, войска приведены в состояние повышенной готовности, передало агентство Yonhap. Официального комментария северокорейских СМИ относительно взрыва пока не поступало.

Пхеньян 15 июня предупредил Сеул о подготовке вооруженными силами «акта возмездия» за распространение агитационных листовок, оскорбляющих высшее руководство народной республики. Северокорейская ежедневная газета Rodong Sinmun опубликовала ряд обращений якобы от разгневанных жителей, желающих отмстить южнокорейским «врагам».

Ранее, 13 июня, первый заместитель заведующего отделом ЦК Трудовой партии Кореи (ТПК) Ким Ё Чжон, которая является младшей сестрой лидера КНДР Ким Чен Ына, заявила, что офис по межкорейским связям, начавший работу в 2018 году, скоро обрушится. Пхеньян также заявил о планах вернуть свои воинские подразделения в районы, из которых войска были выведены в соответствии с межкорейскими соглашениями. В Сеуле предположили, что речь может идти о некоторых районах города Кэсон и гор Кымгансан, использовавшихся для совместных проектов двух стран.

Правительство Южной Кореи в свое время потратило около 8,6 млн долларов (7,5 млн евро) на оборудование совместного объекта, первоначально предназначенного для содействия диалогу между двумя Кореями. Строительство его велось с 2003 года. До начала возведения объекта на его восточной окраине располагался ряд пехотных дивизий и артиллерийская бригада. Центр на время закрылся в январе для предотвращения распространения вируса нового типа.