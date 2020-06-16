Вспышка Covid-19 в Пекине. Действительно ли рыбы могут быть переносчиками коронавируса?

Рынок «Синьфади». Фото: Li Hao/GT

CentralAsia (CA) - В Пекине зафиксированы десятки новых случаев заражения коронавируса. Власти утверждают, что источником вспышки стал магазин, где продавался лосось. Но могут ли рыбы быть переносчиками коронавируса, задается вопросом немецкий журнал Der Spiegel. Статья переведена ИноПрессой.

Как утверждают в Пекине, вирус был обнаружен на разделочной доске для лосося на оптовом рынке «Синьфади». Рыба была в свою очередь привезена с другого рынка морепродуктов. Китай импортирует лосося из нескольких стран, например, из Норвегии, Чили, Австралии, Канады и Фарерских островов. Власти сразу же изолировали одиннадцать жилых кварталов, детские сады и школы в окрестностях рынка. Снова были закрыты все места для проведения мероприятий и спортивные комплексы, пишет издание.

И даже норвежские компании, занимающиеся разведением лосося, почувствовали на себе новую вспышку заболевания: так как крупные супермаркеты в одночасье убрали с полок рыбу, как сообщали в понедельник государственные газеты, акции норвежских компаний обрушились. Но действительно ли нам стоит опасаться, что лосось может заразиться вирусом и передать его человеку?

Передача вируса от животного к человеку уже была изучена в некоторых исследованиях, так как во время первой вспышки заболевания в Ухане в конце прошлого года вирус предположительно передался человеку от животного, ставшего промежуточным хозяином. В настоящий момент вероятным переносчиком считается чешуйчатый зверь панголин.

В лабораторных условиях подверженными заражению Covid-19 оказались и другие животные, в том числе кошки, хорьки, верблюды, лошади, овцы и кролики. Многие животные, наоборот, вероятно, не заражаются вирусом - среди них куры, утки, морские свинки, свиньи, мыши и крысы.

Коронавирус проникает в клетки организма, цепляясь к ферменту под названием ACE2. Поэтому подвержены ли животные заражению новым коронавирусом, зависит от того, как у них устроен ACE2, то есть может ли вирус использовать их ACE2 в качестве входных ворот, поясняет издание.

Поэтому ученые создали трехмерные модели ACE2 различных видов животных, чтоб оценить, может ли Covid-19 их заразить. Наибольшим риск оказался для различных млекопитающих. У рептилий, амфибий, рыб и птиц риск заражения в целом мал - к такому выводу приходят несколько исследований, доступных в качестве препринта (1, 2). Поэтому было бы удивительным, если бы лосось мог заразиться вирусом и передать его человеку, отмечается в публикации.

Авторы статьи считают, что скорее на животное просто переложили всю вину. Информационная политика Китая создает впечатление, будто власти хотят просигнализировать гражданам и другим странам, что они все держат под контролем. В настоящий момент кажется более вероятным, что вирус был обнаружен на разделочной доске из-за того, что один из продавцов был заражен вирусом и не соблюдал правила гигиены.

Из исследований, в которых изучалась роль поверхностей в передаче вируса, известно, что на некоторых поверхностях Covid-19 может сохраняться несколько дней. В зависимости от того, из какого материала была сделана разделочная доска и как часто ее мыли, она могла на протяжении нескольких часов оставаться источником опасности - то же самое касается и зараженной рыбы, пишет Der Spiegel.

В свою очередь китайский вирусолог, профессор Института вирусологии медицинского отделения Уханьского университета Ян Чжаньцю считает, что выявленный на рынке в Пекине коронавирус является еще более заразным, чем тот, что был обнаружен на рынке морепродуктов в Ухане.