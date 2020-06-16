Узбекистан закупит более 3 миллионов тонн зерна для государственных ресурсов

CentralAsia (UZ) - Из урожая 2020 года для государственных ресурсов Узбекистана будет закуплено 3 миллиона 19 тысяч тонн зерна, в том числе 293,5 тысячи тонн семенного зерна для посевов. Об этом говорится в решении Кабинета министров Узбекистана.

Постановление устанавливает закупочную цену зерна с урожая 2020 года на государственные ресурсы для реализации мер по обеспечению стабильности цен на зерно на внутреннем рынке.

В частности, закупочная цена 1 тонны твердой пшеницы 1-го класса составляет 2 543 180 сумов (вместе с налогом на добавленную стоимость), что эквивалентно около 252 долларам США.

Закупочная цена твердой пшеницы 2-го сорта составляет 2,2 миллиона сумов ($222), закупочная цена твердой пшеницы 3-го сорта составляет 2 миллиона сумов ($202), цена 4-го сорта твердой пшеницы составляет 1,5 млн. сумов ($153).

Документ вступил в силу 15 июня этого года.