В Казахстане от коронавируса выздоровели еще 100 человек

CentralAsia (KZ) - По состоянию на 15:50 16 июня от коронавируса в Казахстане вылечились еще 100 пациентов, сообщает оперативный штаб.
Всего с начала пандемии в стране от вируса вылечились 9488 человек.
В разрезе регионов:
- Алматы – 2075;
- Нур-Султан – 2001;
- Атырауская область – 994;
- Карагандинская область – 709;
- Западно-Казахстанская область – 566;
- Шымкент – 489;
- Кызылординская область – 452;
- Алматинская область – 357;
- Жамбылская область – 317;
- Актюбинская область – 283;
- Туркестанская область – 275;
- Мангистауская область – 265;
- Павлодарская область – 188;
- Костанайская область – 184;
- Акмолинская область – 159;
- Восточно-Казахстанская область – 124;
- Северо-Казахстанская область – 50.
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