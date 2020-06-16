В Казахстане от коронавируса выздоровели еще 100 человек

CentralAsia (KZ) - По состоянию на 15:50 16 июня от коронавируса в Казахстане вылечились еще 100 пациентов, сообщает оперативный штаб.

Всего с начала пандемии в стране от вируса вылечились 9488 человек.

В разрезе регионов:

- Алматы – 2075;

- Нур-Султан – 2001;

- Атырауская область – 994;

- Карагандинская область – 709;

- Западно-Казахстанская область – 566;

- Шымкент – 489;

- Кызылординская область – 452;

- Алматинская область – 357;

- Жамбылская область – 317;

- Актюбинская область – 283;

- Туркестанская область – 275;

- Мангистауская область – 265;

- Павлодарская область – 188;

- Костанайская область – 184;

- Акмолинская область – 159;

- Восточно-Казахстанская область – 124;

- Северо-Казахстанская область – 50.

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