Узбекистан увеличил прямой экспорт овощей и фруктов в Россию на 42%

CentralAsia (UZ) - Прямые поставки плодоовощной продукции из Узбекистана в Россию в 2020 году значительно выросли, не смотря на пандемию коронавируса. За первые четыре месяца 2020 года поставки узбекских овощей и фруктов на рынок РФ выросли на 42% по отношению к тому же периоду 2019 года и достигли $25,6 млн., что было новым рекордом плодоовощного экспорта, сообщает портал EastFruit.

Издание акцентирует внимание именно на том, что речь идёт о «прямых поставках», т.к. часть овощей и фруктов из Узбекистана попадает в Россию транзитом через другие страны под видом продукции третьих стран, и даже не всегда отражается в российской импортной статистике.

Наибольшую выручки узбекским экспортёрам принёс экспорт в Россию тепличных помидоров – 19,3% от общей экспортной выручки. Около 13,8% выручки пришлось на капусту и 8% - на лимоны. При этом экспорт тепличных помидоров из Узбекистана в Россию в январе-марте 2020 году более чем удвоился по отношению к тому же периоду 2019 года, экспорт капусты вырос на 69%, а экспорт лимон подскочил сразу в 2,8 раза.

По поставкам капусты в Россию Узбекистан занял второе место в январе-марте 2020 года, уступая лишь Китаю, а по поставкам лимона – четвёртое, после Турции, Марокко и Египта.

Отмечен резкий рост экспорта свежих цветной капусты и брокколи в этот период – сразу в 2,3 раза. Также очень резко, на 75%, увеличился экспорт узбекского чернослива на рынок России. Ещё более существенно – в 5 раз, увеличился экспорт в Россию узбекской кураги. Это позволило Узбекистану занять второе место в рейтинге поставщиков этих сухофруктов в Россию после Турции за указанный период, обойдя поставщиков из ЕС, Таджикистана, Армении и Китая.

А вот экспорт узбекского изюма за первые четыре месяца уменьшился сразу на 34%. Кроме того, незначительное снижение было отмечено в экспорте свежего столового винограда, замороженных овощей и сухофруктовых компотных смесей. При этом экспорт свежего лука буквально обвалился – за первые четыре месяца выручка от экспорта свежего репчатого лука в Россию у узбекских экспортёров снизилась в 14 раз.

А вот экспорт узбекских замороженных фруктов в Россию вырос в 3 раза, а экспорт свежей моркови – в 3,5 раза.