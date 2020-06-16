«Ребёнок был с родителями»: Минтруда Узбекистана опровергло слухи о принудительном детском труде

CentralAsia (UZ) - В Наманганской области не выявлено случаев принудительного детского труда, сообщило Министерство занятости и трудовых отношений Узбекистана в ответ на статью "В Узбекистане правозащитников, мониторящих детский труд, принудительно посадили под домашний карантин", опубликованную 8 июня.

Как отмечается в заявлении ведомства, ранее гражданские активисты, проводившие мониторинги с 30 мая по 7 июня в Папском районе Наманганской области, упомянули о присутствии подростка на хлопковом поле. Для проверки информации Государственная трудовая инспекция Наманганской области связалась с активистами и ответственными лицами.

Как отмечает Минтруда, проверка показала, что ребенок последовал в поле со своими родителями, являющимися наёмными работниками ближайших фермерских хозяйств. "Подросток прибыл на поле добровольно в связи закрытием школы из-за карантинного режима и в данном случае не принуждался к детскому труду", — сообщает министерство.

"Лицам, не достигшим 18-летнего возраста, не запрещается участвовать в прополке хлопка", — отмечается в сообщении.

Ранее со ссылкой на статью Аналитического центра Центральной Азии сообщалось, что власти Наманганской области 7 июня в Папском районе задержали группу активистов, проводивших мониторинг по использованию детского труда на хлопковых плантациях.

Как сообщила руководитель Правозащитного альянса Елена Урлаева, на группу мониторинга "нападали" некие женщины. Они запрещали девочкам на поле разговаривать с приезжими, настаивали прятать лица и не называть свой возраст.

По данным издания, правозащитников доставили в местную санэпидслужбу, где вынудили сдать анализы на Covid-19.