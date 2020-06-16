Второе за день землетрясение ощутили жители Узбекистана

CentralAsia (UZ) - Республиканский Центр Сейсмопрогностического Мониторинга МЧС Узбекистана сообщает, что 16 июня в 14:21 по ташкентскому времени (в 09:21 по Гринвичу) произошло землетрясение в Афганистане.

Координаты: 36,72 градуса северной широты; 70,81 градуса восточной долготы. Магнитуда М=5,3. Глубина 214 км. Расстояние от эпицентра до Ташкента 524 км в юго-восточном направлении.

Сила подземных толчков на территории Узбекистана:

Ташкент : 524 км, 2 балла.

Наманган : 482 км, 2 балла.

Андижан : 471 км, 2 балла.

Фергана : 416 км, 2 балла.

Гулистан : 455 км, 2 балла.

Джизак : 458 км, 2 балла.

Самарканд : 469 км, 2 балла.

Термез : 319 км, 2 балла.

Карши : 501 км, 2 балла.

Навои : 603 км, 2 балла.

Ранее сообщалось, что рано утром 16 июня в Таджикистане произошло землетрясение, которое ощущалось в 11 регионах Узбекистана.