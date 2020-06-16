Второе за день землетрясение ощутили жители Узбекистана

- Узбекистан, происшествия
- 16:34, 16 июня 2020
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CentralAsia (UZ) - Республиканский Центр Сейсмопрогностического Мониторинга МЧС Узбекистана сообщает, что 16 июня в 14:21 по ташкентскому времени (в 09:21 по Гринвичу) произошло землетрясение в Афганистане.
Координаты: 36,72 градуса северной широты; 70,81 градуса восточной долготы. Магнитуда М=5,3. Глубина 214 км. Расстояние от эпицентра до Ташкента 524 км в юго-восточном направлении.
Сила подземных толчков на территории Узбекистана:
Ташкент : 524 км, 2 балла.
Наманган : 482 км, 2 балла.
Андижан : 471 км, 2 балла.
Фергана : 416 км, 2 балла.
Гулистан : 455 км, 2 балла.
Джизак : 458 км, 2 балла.
Самарканд : 469 км, 2 балла.
Термез : 319 км, 2 балла.
Карши : 501 км, 2 балла.
Навои : 603 км, 2 балла.
Ранее сообщалось, что рано утром 16 июня в Таджикистане произошло землетрясение, которое ощущалось в 11 регионах Узбекистана.