[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  16 июня 2020
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Второе за день землетрясение ощутили жители Узбекистана

CentralAsia (UZ) -  Республиканский Центр Сейсмопрогностического Мониторинга МЧС Узбекистана сообщает, что 16 июня в 14:21 по ташкентскому времени (в 09:21 по Гринвичу) произошло землетрясение в Афганистане.

Координаты: 36,72 градуса северной широты; 70,81 градуса восточной долготы. Магнитуда М=5,3. Глубина 214 км. Расстояние от эпицентра до Ташкента 524 км в юго-восточном направлении.

Сила подземных толчков на территории Узбекистана:

Ташкент : 524 км, 2 балла.

Наманган : 482 км, 2 балла.

Андижан : 471 км, 2 балла.

Фергана : 416 км, 2 балла.

Гулистан : 455 км, 2 балла.

Джизак : 458 км, 2 балла.

Самарканд : 469 км, 2 балла.

Термез : 319 км, 2 балла.

Карши : 501 км, 2 балла.

Навои : 603 км, 2 балла.

Ранее сообщалось, что рано утром 16 июня в Таджикистане произошло землетрясение, которое ощущалось в 11 регионах Узбекистана.

print
  • В 11 регионах Узбекистана ощущалось землетрясение, произошедшее в Таджикистане
  • Посол Монголии в Японии вручил памятную грамоту японскому монголоведу
  • США выделили Туркменистану $200 тысяч на укрепление судебно-медицинской экспертизы


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2020.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    canews@asia.com