Таджикский бизнесмен оплатил расходы по отправке 50 гробов с телами скончавшихся мигрантов

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CentralAsia (TJ) - Из Москвы сегодня в специальной машине с рефрижератором в Таджикистан отправили тела 50 скончавшихся в России мигрантов. Тела собрали из различных регионов России, но большинство – из Москвы и Подмосковья, пишет портал «Ахбор».

Как сообщил Каримджон Ёров, защитник прав таджикских мигрантов, расходы по отправке тел в основном на себя взял таджикский бизнесмен из города Новосибирск. Он попросил, не опубликовать его имя. «Помолитесь за меня, и этого достаточно», - сказал он, передавая деньги на это благое дело.



Посольство Таджикистана России в специальном заявлении подтвердило информацию об отправке 50 тела скончавшихся граждан Таджикистана.



Ожидается, что тела мигрантов доставят в Таджикистан до конца этой недели.



16 июня в Таджикистан было доставлено тело Ходжимурода Каландарова, 21-летнего студента, который погиб неделю назад при спасении двух детей на реке Белая в городе Уфа. Правительство республики Башкортостан в знак благодарности героизму таджикского студента в порядке исключения организовало отправку его тела для погребения на родине. Первая машина с телом Ходжимурода свернули с российско-казахской границы, так как у водителя обнаружили высокую температуру. Но тело все таки было доставлено другим водителем и было предано земле 16 июня на кладбище села Мавлави района Рудаки под городом Душанбе.



За последние недели чартерными рейсами и наземным транспортом в Таджикистан были отправлены тела более 100 таджикских мигрантов, скончавшиеся во время карантина в России. Это за исключением тех граждан Таджикистана, которые скончались от коронавируса и должны были быть погребены в самой России с соблюдением специальных мер.



Каждый год в России умирают до 1000 таджикских мигрантов. То есть каждый день миграции в России отнимает жизнь до 3 уроженцев Таджикистана. К сожалению, вспышка коронавируса намного ухудшило эту и без того ужасную статистику смертности среди мигрантов из Таджикистана.

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