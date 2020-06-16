Узбекистанцы 21 июня смогут наблюдать солнечное затмение

CentralAsia (UZ) - 21 июня текущего года жители Земли могут стать свидетелями одного из интереснейших астрономических явлений - кольцеобразного солнечного затмения. На территории Узбекистана будет наблюдаться частичное солнечное затмение, сообщает Астрономический институт им.Улугбека.

Во время фазы полного затмения Луной будет покрыто 99,4% солнечной поверхности. Причем продолжительность данной фазы составит всего лишь 38 секунд.

Данное астрономическое явление можно наблюдать в 111 странах, расположенных на территории Африки, Аравийского полуострова, Евразии, Японии и Малайского архипелага, а также Австралии.

По всей территории Республики Узбекистан будет наблюдаться частичное солнечное затмение. Во время максимального значения затмения на северо-западной территории Республики, точнее Республике Каракалпакстан, а также в Хорезмской области от 39% до 50%, в Бухарской, Навоийской, Самаркандской, Жиззакской, Сырдарьинской, Ташкентской, Андижанской, Наманганской и Ферганской областях до 58% солнечной поверхности будет покрыто Луной. А в самой южной части нашей страны – городе Термезе – это значение достигнет аж 63%.

Кольцеобразным солнечным затмением называется явление, когда Луна затмевает центральную часть Солнца, образуя вокруг себя тонкое яркое кольцо. Величина затмения увеличивается в зависимости от того, насколько близко Луна находится к Земле, например, во время кольцеобразного солнечного затмения Луна находится на удаленном участке своей эллиптической орбиты вокруг Земли.

Очень важно при наблюдении затмения соблюдать правила безопасности. Чтобы не испортить себе глаза (не повредить сетчатку глаза!) следует воспользоваться специальными солнечными фильтрами, закопченным стеклышком или одеть защитную маску сварщика (повезло тем, у кого в семье или среди знакомых есть сварщики).

"Никогда не смотрите на Солнце с помощью оптических приборов – бинокля или телескопа! Перед использованием прибора нужно обязательно установить на него специальный светофильтр", - предостерегает институт.

Одним из самых безопасных и удобных способов наблюдения солнечного затмения – это проецирование изображения Солнца на экране, пропустив солнечные лучи через маленькое отверстие, сделанное на картонном листе.