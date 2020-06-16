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  16 июня 2020
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Опубликовано видео момента взрыва межкорейского офиса связи в Кэсоне
кадр из видео
кадр из видео
Предыстория: Северная Корея взорвала межкорейский офис связи в Кэсоне. Войска Южной Кореи приведены в состояние повышенной готовности

CentralAsia (CA) -  Южнокорейские военные опубликовали видео момента взрыва межкорейского офиса связи в городе Кэсон.

В южнокорейском министерстве объединения подтвердили, что северокорейские власти взорвали промышленный комплекс, где располагается совместный офис связи Сеула и Пхеньяна. По данным министерства, взрыв произошел 16 июня в 14:49 по местному времени.

В свою очередь зарегистрированная в Сингапуре южнокорейская неправительственная организация Choson Exchange уведомила в Твиттере, что «два дня назад из Северной Кореи было получено сообщение по электронной почте, в котором говорилось о том, что офис по межкорейским связям в Кэсоне неминуемо будет разрушен». По данным НПО, северокорейская сторона сослалась на «отсутствие прогресса в межкорейских отношениях».

Ранее, 13 июня, первый заместитель заведующего отделом ЦК Трудовой партии Кореи (ТПК) Ким Ё Чжон, которая является младшей сестрой лидера КНДР Ким Чен Ына, заявила, что офис по межкорейским связям, начавший работу в 2018 году, скоро обрушится. Пхеньян также заявил о планах вернуть свои воинские подразделения в районы, из которых войска были выведены в соответствии с межкорейскими соглашениями. В Сеуле предположили, что речь может идти о некоторых районах города Кэсон и гор Кымгансан, использовавшихся для совместных проектов двух стран.

Совместный офис связи Севера и Юга открыли согласно договоренностями лидеров Южной Кореи и КНДР по итогам саммита в пограничном пункте Пханмунчжом в апреле 2018 года. Офис располагался в здании, построенном в 2007 году.

Видео из YouTube канала SCMP Clips:

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