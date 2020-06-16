На госгранице Индии и Китая произошел вооруженный конфликт, есть погибшие

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CentralAsia (CA) - На спорной границе между Индией и Китаем произошло вооруженное столкновение. Погибли два солдата и командир индийской армии, передает Aljazeera.

Как сообщил представитель армии Индии, инцидент произошел вечером 15 июня в долине Галван. Китай обвинил Индию в пересечении пограничной линии, в связи с чем было принято решение открыть огонь. Представители силовых структур двух стран встречаются на месте, чтобы разрядить обстановку.

В конце мая Индия и Китай перебросили в Ладакх к линии фактического контроля, заменяющей границу между двумя странами, ряд подразделений после стычек военных в районе высокогорного озера Пангонг Цо 5-6 мая. Как сообщали индийские СМИ, усиление контингента каждой из сторон началось после того, как китайские военные поставили несколько палаток у реки Галван и начали строительные работы.