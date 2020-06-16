[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  16 июня 2020
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
На госгранице Индии и Китая произошел вооруженный конфликт, есть погибшие
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото

CentralAsia (CA) -  На спорной границе между Индией и Китаем произошло вооруженное столкновение. Погибли два солдата и командир индийской армии, передает Aljazeera.

Как сообщил представитель армии Индии, инцидент произошел вечером 15 июня в долине Галван. Китай обвинил Индию в пересечении пограничной линии, в связи с чем было принято решение открыть огонь. Представители силовых структур двух стран встречаются на месте, чтобы разрядить обстановку.

В конце мая Индия и Китай перебросили в Ладакх к линии фактического контроля, заменяющей границу между двумя странами, ряд подразделений после стычек военных в районе высокогорного озера Пангонг Цо 5-6 мая. Как сообщали индийские СМИ, усиление контингента каждой из сторон началось после того, как китайские военные поставили несколько палаток у реки Галван и начали строительные работы.
print
  • В Монголии за сутки не выявили ни одного нового случая коронавируса
  • В Туркменистане открыли базу отдыха на Куртлинском озере
  • В США рассказали о различии убийств чернокожих в Миннеаполисе и Атланте


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2020.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    canews@asia.com