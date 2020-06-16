В Узбекистане число случаев коронавируса достигло 5328 (+35)

CentralAsia (UZ) - По состоянию на 17:00 часов 16 июня количество зарегистрированных случаев коронавируса в Узбекистане составляет 5328 (+35).

Как сообщает Минздрав, было зарегистрировано 24 случая новых заболеваний среди граждан, помещённых в Карантинный центр, 9 в Ташкенте (5 из них были изолированы из-за контакта с больным коронавирусом, 4 - среди населения) и 2 в Самаркандской области.

В настоящее время в стране выздоровели 4019 человек, инфицированных коронавирусом.