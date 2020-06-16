В крупном ТРЦ в Алматы произошел пожар. Видео, фото

Фото: Tengrinews

CentralAsia (KZ) - В цехе на территории торгово-развлекательного центра ADK в городе Алматы произошел пожар.

Как сообщили в Департаменте по чрезвычайным ситуациям города, в 18:46 вечера силы и средства выехали по повышенному вызову.

«Предварительно, горит цех на территории торгово-развлекательного комплекса ADK. Идет густой черный дым с кровли здания ADK. Открытого горения нет. Проводится эвакуация людей. Информация уточняется. Площадь горения уточняется. Проведение работ осложняет заставленные частные машины. Поэтому задействованы эвакуаторы «Службы спасения 109», - говорится в сообщении.

На месте работают 54 сотрудников противопожарной службы и 17 единиц техники.

Видео из YouTube канала Shokan Alkhabayev:

Коронавирус в Казахстане

Карта распространения