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  16 июня 2020
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В крупном ТРЦ в Алматы произошел пожар. Видео, фото
Фото: Tengrinews
Фото: Tengrinews

CentralAsia (KZ) -  В цехе на территории торгово-развлекательного центра ADK в городе Алматы произошел пожар.

Как сообщили в Департаменте по чрезвычайным ситуациям города, в 18:46 вечера силы и средства выехали по повышенному вызову.

«Предварительно, горит цех на территории торгово-развлекательного комплекса ADK. Идет густой черный дым с кровли здания ADK. Открытого горения нет. Проводится эвакуация людей. Информация уточняется. Площадь горения уточняется. Проведение работ осложняет заставленные частные машины. Поэтому задействованы эвакуаторы «Службы спасения 109», - говорится в сообщении.

На месте работают 54 сотрудников противопожарной службы и 17 единиц техники.

Видео из YouTube канала Shokan Alkhabayev:

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