В крупном ТРЦ в Алматы произошел пожар. Видео, фото

- Казахстан, происшествия
- 19:39, 16 июня 2020
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CentralAsia (KZ) - В цехе на территории торгово-развлекательного центра ADK в городе Алматы произошел пожар.
Как сообщили в Департаменте по чрезвычайным ситуациям города, в 18:46 вечера силы и средства выехали по повышенному вызову.
«Предварительно, горит цех на территории торгово-развлекательного комплекса ADK. Идет густой черный дым с кровли здания ADK. Открытого горения нет. Проводится эвакуация людей. Информация уточняется. Площадь горения уточняется. Проведение работ осложняет заставленные частные машины. Поэтому задействованы эвакуаторы «Службы спасения 109», - говорится в сообщении.
На месте работают 54 сотрудников противопожарной службы и 17 единиц техники.
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