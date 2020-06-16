К ночи в Казахстане от коронавируса умерли сразу 7 пациентов

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CentralAsia (KZ) - По состоянию на 21:35 16 июня в Казахстане зарегистрированы 7 случаев смерти от коронавирусной инфекции, сообщает оперативный штаб.

Так, в Туркестанской области скончались мужчины 1945 и 1974 годов рождения, Западно-Казахстанской области женщина 1932 года рождения и мужчина 1941 года рождения, Карагандинской области мужчины 1949 и 1939 годов рождения, городе Алматы пациент 1965 года рождения.

Комиссией по изучению летальных исходов было принято решение зарегистрировать данные случаи как летальные от коронавирусной инфекции.

Итого по Казахстану на сегодняшний день выявлены 88 случаев смерти от коронавируса.

Коронавирус в Казахстане

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