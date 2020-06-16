[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  17 июня 2020
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
К ночи в Казахстане от коронавируса умерли сразу 7 пациентов
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото

CentralAsia (KZ) -  По состоянию на 21:35 16 июня в Казахстане зарегистрированы 7 случаев смерти от коронавирусной инфекции, сообщает оперативный штаб.

Так, в Туркестанской области скончались мужчины 1945 и 1974 годов рождения, Западно-Казахстанской области женщина 1932 года рождения и мужчина 1941 года рождения, Карагандинской области мужчины 1949 и 1939 годов рождения, городе Алматы пациент 1965 года рождения.

Комиссией по изучению летальных исходов было принято решение зарегистрировать данные случаи как летальные от коронавирусной инфекции.

Итого по Казахстану на сегодняшний день выявлены 88 случаев смерти от коронавируса.

Коронавирус в Казахстане
Карта распространения
print
  • В Монголии за сутки не выявили ни одного нового случая коронавируса
  • Посол США поблагодарил Горсовет Улан-Батора за выделенный земельный участок для нового здания посольства
  • Жители Улан-Батора выбирают цифровое голосование


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2020.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    canews@asia.com