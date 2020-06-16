От коронавируса в Казахстане выздоровели еще 159 пациентов

CentralAsia (KZ) - В Казахстане от коронавирусной инфекции вылечились еще 159 человек, следует из данных оперативного штаба по ситуации с коронавирусом.
Таким образом, в стране всего с начала пандемии от коронавируса выздоровели 9647 человек.
В разрезе регионов:
- Алматы – 2098;
- Нур-Султан – 2008;
- Атырауская область – 994;
- Карагандинская область – 716;
- Западно-Казахстанская область – 620;
- Шымкент – 489;
- Кызылординская область – 457;
- Алматинская область – 389;
- Жамбылская область – 325;
- Актюбинская область – 290;
- Туркестанская область – 282;
- Мангистауская область – 265;
- Павлодарская область – 188;
- Костанайская область – 186;
- Акмолинская область – 159;
- Восточно-Казахстанская область – 130;
- Северо-Казахстанская область – 51;