От коронавируса в Казахстане выздоровели еще 159 пациентов

CentralAsia (KZ) - В Казахстане от коронавирусной инфекции вылечились еще 159 человек, следует из данных оперативного штаба по ситуации с коронавирусом.

Таким образом, в стране всего с начала пандемии от коронавируса выздоровели 9647 человек.

В разрезе регионов:

- Алматы – 2098;

- Нур-Султан – 2008;

- Атырауская область – 994;

- Карагандинская область – 716;

- Западно-Казахстанская область – 620;

- Шымкент – 489;

- Кызылординская область – 457;

- Алматинская область – 389;

- Жамбылская область – 325;

- Актюбинская область – 290;

- Туркестанская область – 282;

- Мангистауская область – 265;

- Павлодарская область – 188;

- Костанайская область – 186;

- Акмолинская область – 159;

- Восточно-Казахстанская область – 130;

- Северо-Казахстанская область – 51;

Коронавирус в Казахстане

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