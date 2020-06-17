[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  17 июня 2020
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
В Узбекистане за сутки выявили 230 новых случаев коронавируса. Всего 5493

CentralAsia (UZ) -  По состоянию на 23:00 часов 16 июня количество случаев коронавируса в Узбекистане составляет 5493 (+165). За сутки общее число новых случаев составило 230.

По данным Минздрава, 27 случаев новых заболеваний были выявлены среди граждан из Карантинного центра (все прибывшие из-за рубежа), 104 у тех, кто был в контакте с пациентами с коронавирусом в Кашкадарьинской области, 13 в Ташкенте (7 были в контакте с пациентами с коронавирусом, 6 среди населения), 7 в Ташкентской области, 5 в Сырдарьинской области, 5 в Наманганской области (4 из них были в контакте с коронавирусом, 1 среди населения), 4 в Бухарской области .

В настоящее время в стране выздоровело 4096 человек с коронавирусной инфекцией (74%).

Новости по теме:

print
  • В Узбекистане за день выявили рекордное количество заболевших коронавирусом
  • В Узбекистане вылечившихся от COVID-19 больше не направляют на реабилитацию
  • Посол США поблагодарил Горсовет Улан-Батора за выделенный земельный участок для нового здания посольства


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2020.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    canews@asia.com