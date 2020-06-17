В Узбекистане за сутки выявили 230 новых случаев коронавируса. Всего 5493

CentralAsia (UZ) - По состоянию на 23:00 часов 16 июня количество случаев коронавируса в Узбекистане составляет 5493 (+165). За сутки общее число новых случаев составило 230.



По данным Минздрава, 27 случаев новых заболеваний были выявлены среди граждан из Карантинного центра (все прибывшие из-за рубежа), 104 у тех, кто был в контакте с пациентами с коронавирусом в Кашкадарьинской области, 13 в Ташкенте (7 были в контакте с пациентами с коронавирусом, 6 среди населения), 7 в Ташкентской области, 5 в Сырдарьинской области, 5 в Наманганской области (4 из них были в контакте с коронавирусом, 1 среди населения), 4 в Бухарской области .

В настоящее время в стране выздоровело 4096 человек с коронавирусной инфекцией (74%).