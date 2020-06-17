Рекомендации Минздрава Монголии для фермеров при коронавирусной инфекции

- Монголия, происшествия
- 8:53, 17 июня 2020
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CentralAsia (MNG) - Министерство здравоохранения Монголии разработало рекомендации для фермеров при коронавирусной инфекции.
Сегодня многие фермеры и работники сельского хозяйства работают на полевых условиях.
Риск проникновения коронавируса в Монголию является высоким, но риск дальнейшего распространения - низким, при условии принятия соответствующих мер по борьбе с вирусными заболеваниями. Тем не менее рекомендации Минздрава страны для населения остаются прежними:
- Носите маску;
- Постоянно измеряйте температуру тела;
- Держите дистанцию на расстоянии 1,5 – 2 метра;
- Часто мойте руки;
- Используйте влажные салфетки и дезинфицирующее средство для рук на спиртовой основе;
- Используйте перчатки и очки;
- Избегаете прикосновений к глазам, носу и рту;
- Продезинфицируйте часто прикасающиеся части машин и оборудования, такие как барабаны и ручки, добавив 25 мл белизны в 1 литр воды;
- Регулярно стирайте и чистите рабочую одежду;
- Положите полотенца, одежду, одеяла и матрасы на солнце и на свежий воздух;
- Имеете собственную фляжку для питьевой воды;
- Употребляйте питательные продукты, такие как молоко, молочные продукты и фрукты и овощи;
- Пейте теплые жидкости часто;
- Не курите;
- Соблюдайте респираторную гигиену;
- Больше отдыхайте;
- Владейте информацией о коронавирусе;
- Звоните 119 или 80086829, если у вас есть такие симптомы, как повышение температуры, кашель или боль в груди.