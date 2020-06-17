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  17 июня 2020
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Рекомендации Минздрава Монголии для фермеров при коронавирусной инфекции

CentralAsia (MNG) -  Министерство здравоохранения Монголии разработало рекомендации для фермеров при коронавирусной инфекции.

Сегодня многие фермеры и работники сельского хозяйства работают на полевых условиях.

Риск проникновения коронавируса в Монголию является высоким, но риск дальнейшего распространения - низким, при условии принятия соответствующих мер по борьбе с вирусными заболеваниями. Тем не менее рекомендации Минздрава страны для населения остаются прежними:

- Носите маску;

- Постоянно измеряйте температуру тела;

- Держите дистанцию на расстоянии 1,5 – 2 метра;

- Часто мойте руки;

- Используйте влажные салфетки и дезинфицирующее средство для рук на спиртовой основе;

- Используйте перчатки и очки;

- Избегаете прикосновений к глазам, носу и рту;

- Продезинфицируйте часто прикасающиеся части машин и оборудования, такие как барабаны и ручки, добавив 25 мл белизны в 1 литр воды;

- Регулярно стирайте и чистите рабочую одежду;

- Положите полотенца, одежду, одеяла и матрасы на солнце и на свежий воздух;

- Имеете собственную фляжку для питьевой воды;

- Употребляйте питательные продукты, такие как молоко, молочные продукты и фрукты и овощи;

- Пейте теплые жидкости часто;

- Не курите;

- Соблюдайте респираторную гигиену;

- Больше отдыхайте;

- Владейте информацией о коронавирусе;

- Звоните 119 или 80086829, если у вас есть такие симптомы, как повышение температуры, кашель или боль в груди.

Коронавирус в Монголии
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