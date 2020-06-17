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  17 июня 2020
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Монгольские военнослужащие прибыли в Москву на парад Победы

CentralAsia (MNG) -  Монгольские военнослужащие прибыли в Москву для участия в параде Победы, который пройдет 24 июня.

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В 2020 году проведение традиционного парада Победы на Красной площади 9 мая было отложено из-за пандемии коронавируса.

Для участия в параде, который состоится 24 июня в Москве, 75 военнослужащих ВС Монголии выехали в российскую столицу.

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Личный состав уже на месте, прошел соответствующее медицинское обследование и готов к параду. Военнослужащие сейчас участвуют в совместных репетициях и подготовительных мероприятиях. 75 монгольских военнослужащих примут участие в параде в составе одной колонны.

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