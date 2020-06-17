Монгольские военнослужащие прибыли в Москву на парад Победы

- Монголия, происшествия
- 9:07, 17 июня 2020
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CentralAsia (MNG) - Монгольские военнослужащие прибыли в Москву для участия в параде Победы, который пройдет 24 июня.
В 2020 году проведение традиционного парада Победы на Красной площади 9 мая было отложено из-за пандемии коронавируса.
Для участия в параде, который состоится 24 июня в Москве, 75 военнослужащих ВС Монголии выехали в российскую столицу.
Личный состав уже на месте, прошел соответствующее медицинское обследование и готов к параду. Военнослужащие сейчас участвуют в совместных репетициях и подготовительных мероприятиях. 75 монгольских военнослужащих примут участие в параде в составе одной колонны.
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