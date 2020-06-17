Узбекистан экспортировал абрикосы на сумму около $11 миллионов в девять стран

CentralAsia (UZ) - По состоянию на 1 июня 2020 года Узбекистан экспортировал 11 192,4 тысячи тонн абрикосов в зарубежные страны, заработав 10 897 700 долларов. Об этом сообщил пресс-секретарь Госкомстата Узбекистана Усмон Абдурасулов ​​в своём Телеграм-канале.

Казахстан (5 984,5 тонны), Россия (3599,5 тонны) и Кыргызстан (1210,3 тонны) являются ведущими импортерами абрикосов из Узбекистана.

Как сообщается, в этом году из Узбекистана в Объединенные Арабские Эмираты было экспортировано 4,1 тонны абрикосов, что в 5,8 раза больше, чем в прошлом году.

Было отмечено, что в целом экспорт абрикосов в этом году увеличился на 12,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.