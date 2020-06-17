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  17 июня 2020
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На утро 17 июня в Казахстане коронавирус выявлен у 350 человек

CentralAsia (KZ) -  За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 350 заболевших коронавирусной инфекцией. Об этом 17 июня сообщили в оперативном штабе по противодействию коронавирусу.

Так, прирост составил 2,3%.

В разрезе регионов:

- город Нур-Султан - 87 (3,0%);

- Карагандинская область - 52 (3,3%);

- Павлодарская область - 41 (10,7%);

- город Алматы - 35 (1,1%);

- Акмолинская область - 22 (10,7%);

- Западно-Казахстанская область - 21 (2,1%);

- Атырауская область - 17 (1,3%);

- Восточно-Казахстанская область - 12 (4,5%);

- Жамбылская область - 9 (1,8%);

- город Шымкент - 9 (0,8%);

- Актюбинская область - 8 (1,5%);

- Костанайская область - 8 (3,4%);

- Северо-Казахстанская область - 8 (6,8%);

- Алматинская область - 7 (1,3%);

- Кызылординская область - 7 (1,4%);

- Мангистауская область - 4 (1,0%);

- Туркестанская область - 3 (0,6%).

Таким образом, всего с начала пандемии в стране выявлено 15 542 заболевших коронавирусом.

Коронавирус в Казахстане
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