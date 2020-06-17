Экс премьер-министр Монголии Ж.Эрдэнэбат заключен в тюрьму, несмотря на протесты

CentralAsia (MNG) - Бывший премьер-министр Монголии Ж.Эрдэнэбат 16 июня заключен в тюрьму после того, как не заплатил сумму в 10 миллиардов тугриков или $3,6 млн в качестве залога на освобождение, решение было принято Сухбаатарским районным судом Улан-Батора.

Он обвиняется в злоупотреблении властью, незаконном владении охраняемыми районами со специальными лицензиями в Тосте, в горной цепи Тосонбумбат в аймаке Өмнөговь.

Член Монгольской народной партии Ж.Эрдэнэбат был выдвинут кандидатом на парламентских выборах от аймака Сэлэнгэ. Ранее некоторые люди из аймака Сэлэнгэ проводили акции протеста перед судом против заключения под стражу Ж.Эрдэнэбата.





Жаргалтулгын Эрдэнэбат родился 17 июля 1974 года, Мандал, аймака Сэлэнгэ, Монголия — монгольский политик. Премьер-министр Монголии (2016—2017).





В июне 2012 года был избран от Монгольской народной партии депутатом Великого государственного хурала, переизбран в июне 2016 года.





С декабря 2014 года по сентябрь 2015 года — министр финансов Монголии.





8 июля 2016 года Великий государственный хурал по согласованию с президентом назначил Жаргалтулгына Эрдэнэбата премьер-министром страны.





7 сентября 2017 года Великий государственный хурал принял решение об отставке Жаргалтулгына Эрдэнэбата и его правительства в связи с нарушением законодательства.





Имеет ряд государственных наград: медаль «800 лет монгольской государственности» (2006), Почетная трудовая медаль (2008), орден Полярной звезды (2010). Владеет английским языком.

Женат, имеет сына и двух дочерей.

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