За сутки в Казахстане зарегистрировано 683 бессимптомных носителя коронавируса

CentralAsia (KZ) - За 16 июня в Казахстане зарегистрированы 683 бессимптомных носителя коронавирусной инфекции, не входящих в общую статистику, передает оперативный штаб.
Общее количество бессимптомных носителей вируса в Казахстане достигло 6175.
В разрезе регионов:
- Карагандинская область - 951 (+97);
- город Алматы - 907 (+27);
- город Нур-Султан - 774 (+86);
- город Шымкент - 653 (+34);
- Атырауская область - 620 (+92);
- Алматинская область - 402 (+42);
- Западно-Казахстанская область - 379 (+57);
- Туркестанская область - 270 (+116);
- Мангистауская область - 212 (+18);
- Актюбинская область - 207 (+60);
- Восточно-Казахстанская область - 202 (+14);
- Кызылординская область - 159 (+1);
- Северо-Казахстанская область - 141 (+9);
- Жамбылская область - 94 (+8);
- Акмолинская область - 82 (+13);
- Павлодарская область - 64 (+5);
- Костанайская область - 58 (+4).