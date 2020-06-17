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  17 июня 2020
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За сутки в Казахстане зарегистрировано 683 бессимптомных носителя коронавируса
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото

CentralAsia (KZ) -  За 16 июня в Казахстане зарегистрированы 683 бессимптомных носителя коронавирусной инфекции, не входящих в общую статистику, передает оперативный штаб.

Общее количество бессимптомных носителей вируса в Казахстане достигло 6175.

В разрезе регионов:

- Карагандинская область - 951 (+97);

- город Алматы - 907 (+27);

- город Нур-Султан - 774 (+86);

- город Шымкент - 653 (+34);

- Атырауская область - 620 (+92);

- Алматинская область - 402 (+42);

- Западно-Казахстанская область - 379 (+57);

- Туркестанская область - 270 (+116);

- Мангистауская область - 212 (+18);

- Актюбинская область - 207 (+60);

- Восточно-Казахстанская область - 202 (+14);

- Кызылординская область - 159 (+1);

- Северо-Казахстанская область - 141 (+9);

- Жамбылская область - 94 (+8);

- Акмолинская область - 82 (+13);

- Павлодарская область - 64 (+5);

- Костанайская область - 58 (+4).

Коронавирус в Казахстане
Карта распространения
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