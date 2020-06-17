В Китае за сутки зарегистрировано 44 новых случая коронавируса
- Азия и мир, общество
- 9:43, 17 июня 2020
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CentralAsia (CA) - В Китае за минувшие сутки зарегистрировали 44 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, сообщает Госкомитет по вопросам здравоохранения КНР.
Также за сутки выявлены 11 бессимптомных носителей вируса. Из 44 новых случаев, 33 — локальные, 11 — завозные.
Общее количество зараженных в стране достигло 83 265 человек, из них выздоровели 78 379 пациентов, скончались 4634 человека, под медицинским наблюдением находятся 252 пациента.
Большинство новых случаев заражения в Китае выявлены на оптовом рынке в Пекине, где произошла новая вспышка заражения коронавируса.