В Узбекистане легких и бессимптомных больных Covid-19 будут лечить дома

CentralAsia (UZ) - В Узбекистане пациентов с коронавирусом, у которых болезнь протекает бессимптомно или в легкой форме, перестанут госпитализировать, и будут лечить на дому. К такой практике поручил перейти президент республики Шавкат Мирзиёев в ходе видеоселекторного совещании 16 июня.

Ранее Минздрав Узбекистана уже отказался от практики 14-дневной реабилитации людей, переболевших Covid-19. «Опыт показал, что реабилитация оказалась не нужна. На 14-дневную реабилитацию отправляли пациентов, которые полностью вылечились от коронавирус. Исходя из этого, Узбекистан отказался от 14-дневной реабилитации пациентов», - сообщили в Минздраве.

В Минздраве сослались на опыт развитых стран, где «госпитализируют только тяжело больных», а «в остальных случаях пациенты остаются дома и получают необходимые рекомендации врачей по приему лекарств».

Мирзиёев также в ходе совещания обратил внимание на тот факт, что за последнее время число заразившихся коронавирусом заметно возросло, более того, множество случаев выявляется среди населения.

В частности, за последние две недели в городе Ташкенте 482 из 551 случая заражения обнаружено именно среди населения. Вызывает сожаление, что в 57 случаях источник инфекции остается неизвестным. Такая тревожная картина наблюдается также в Ташкентской, Навоийской и Кашкадарьинской областях.

«Все это говорит о том, что ситуация по коронавирусу приобретает все более сложный характер, – сказал Шавкат Мирзиёев. – Настал момент значительного усиления бдительности и ответственности в борьбе с пандемией. На данном этапе мы обязаны строго следовать правилам карантина, как бы это сложно ни было. Каждый из нас должен выполнять свою работу осторожно, тщательно обдумав последствия, глубоко осознавая ответственность не только перед самим собой, но и перед семьей, детьми. Иначе все наши усилия сойдут на нет».