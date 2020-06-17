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  17 июня 2020
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15-летний школьник и один курсант полностью выздоровели от коронавируса, - Минздрав Монголии

CentralAsia (MNG) -  В Монголии за сутки не выявили ни одного нового случая заражения коронавирусом, сообщил сегодня директор НИЦИЗ Д.Нямхуу.

Вчера в Монголии тест на коронавирус сдали 316 человек, два пациента были выписаны из Национального исследовательского центра инфекционных заболеваний (НИЦИЗ) после полного выздоровления, общее число излечившихся выросло до 111 человек.

Под наблюдением врачей остаются 86 пациентов, из них трое беременные женщины и один ребенок, у 78 пациентов — легкая форма заболевания, а у 8 человек болезнь протекает в тяжелой форме.

Коронавирус в Монголии
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