ВОЗ заявила о научном прорыве в лечении коронавируса

- Азия и мир, общество
- 10:00, 17 июня 2020
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CentralAsia (CA) - Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус заявил о научном прорыве в лечении коронавируса.
Он рассказал о результатах клинических испытаний в Великобритании стероида дексаметазона для лечения от коронавирусной инфекции, пишет РИА Новости.
«Это первое лекарство, которое показало снижение уровня смертность среди пациентов с коронавирусом, которым необходимо кислородное лечение или искусственная вентиляция легких», - отметил Гебрейесус, назвав результаты научной работы «отличной новостью».
Лондон предоставил ВОЗ предварительные результаты испытаний. В организации сообщили, что ожидают полный анализ информации в ближайшее время.
Проведенное в Оксфорде исследование выявило, что противовоспалительный препарат дексаметазон понижает риск смерти больных COVID-19 на 35% у подключенных к аппаратам ИВЛ и на 20% — среди пациентов, получающих кислород.
Во время испытания препарат принимали 2104 пациента по шесть миллиграммов ежедневно в течение десяти дней.