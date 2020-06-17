ВОЗ заявила о научном прорыве в лечении коронавируса

CentralAsia (CA) - Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус заявил о научном прорыве в лечении коронавируса.

Он рассказал о результатах клинических испытаний в Великобритании стероида дексаметазона для лечения от коронавирусной инфекции, пишет РИА Новости.

«Это первое лекарство, которое показало снижение уровня смертность среди пациентов с коронавирусом, которым необходимо кислородное лечение или искусственная вентиляция легких», - отметил Гебрейесус, назвав результаты научной работы «отличной новостью».



Лондон предоставил ВОЗ предварительные результаты испытаний. В организации сообщили, что ожидают полный анализ информации в ближайшее время.



Проведенное в Оксфорде исследование выявило, что противовоспалительный препарат дексаметазон понижает риск смерти больных COVID-19 на 35% у подключенных к аппаратам ИВЛ и на 20% — среди пациентов, получающих кислород.



Во время испытания препарат принимали 2104 пациента по шесть миллиграммов ежедневно в течение десяти дней.