[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  17 июня 2020
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Правительства Узбекистана и Швейцарии подписали соглашение о финансировании Национального проекта управления водными ресурсами

CentralAsia (UZ) -  Правительство Узбекистана в лице Министерства водных ресурсов (МВХ) и правительство Швейцарии в лице Швейцарского агентства по развитию и сотрудничеству (SDC) подписали Соглашение о Национальном проекте управления водными ресурсами в Узбекистане Фаза II.

Соглашение было подписали послом Швейцарии в Узбекистане Оливье Шав и министром водного хозяйства РУз Шавкатом Хамраевым.

Проект будет способствовать улучшению уровня жизни сельского населения посредством интегрированное управление водными ресурсами в Узбекистане.

В среднесрочной перспективе, на местном уровне будет создан потенциал фермеров и водохозяйственных организаций способный эффективно и устойчиво использовать водные ресурсы, и по всему Узбекистану будут продвигаться инновационные ирригационные технологии, позволяющие перейти на передовые методы интенсивного ведения сельского хозяйства. Реализация проекта намечена на 2020 – 2024 гг. с общим бюджетом в 4,6 млн. швейцарских франков (более 4,8 млн долларов США).

print


Яндекс.Метрика
© CentralAsia 2007-2020.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
ул. Московская 189

canews@asia.com