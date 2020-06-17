Правительства Узбекистана и Швейцарии подписали соглашение о финансировании Национального проекта управления водными ресурсами

CentralAsia (UZ) - Правительство Узбекистана в лице Министерства водных ресурсов (МВХ) и правительство Швейцарии в лице Швейцарского агентства по развитию и сотрудничеству (SDC) подписали Соглашение о Национальном проекте управления водными ресурсами в Узбекистане Фаза II.

Соглашение было подписали послом Швейцарии в Узбекистане Оливье Шав и министром водного хозяйства РУз Шавкатом Хамраевым.

Проект будет способствовать улучшению уровня жизни сельского населения посредством интегрированное управление водными ресурсами в Узбекистане.

В среднесрочной перспективе, на местном уровне будет создан потенциал фермеров и водохозяйственных организаций способный эффективно и устойчиво использовать водные ресурсы, и по всему Узбекистану будут продвигаться инновационные ирригационные технологии, позволяющие перейти на передовые методы интенсивного ведения сельского хозяйства. Реализация проекта намечена на 2020 – 2024 гг. с общим бюджетом в 4,6 млн. швейцарских франков (более 4,8 млн долларов США).