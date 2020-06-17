При заражении коронавирусом у 22% населения Земли есть риск осложнений

CentralAsia (CA) - Согласно исследованию ученых, в мире почти у 1,7 млрд человек (22% населения Земли) есть хотя бы одно заболевание, которое может привести к серьезным осложнениям при заражении коронавирусом, пишет ВВС.

«Пока страны снимают карантинные ограничения, власти пытаются обезопасить самых уязвимых граждан от вируса, который по-прежнему существует. Мы надеемся, что наши вычисления станут полезной отправной точкой для разработки мер, которые бы защитили тех, кто подвержен риску тяжело заболеть», - говорит Эндрю Кларк из Лондонской школы гигиены и тропической медицины.

Хотя оценки исследователей дают представление о количестве людей, которых требуется обезопасить, не факт, что у них начнутся осложнения после заражения. По оценкам авторов, лишь 4% населения Земли (349 млн человек из 7,8 млрд человек) может потребоваться госпитализация.

Из этого можно предположить, что для многих людей с сопутствующими заболеваниями, несмотря на их большое количество, риск развития серьезных осложнений в случае заболевания Covid-19 не так велик.