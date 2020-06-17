Впервые монголо-немецкий арт-фестивал проходит виртуально

CentralAsia (MNG) - Международный фестиваль медиаискусства в Улан-Баторе с 18 июня по 8 июля впервые пройдет виртуально, из-за пандемии коронавируса.

Художественный совет Монголии в партнерстве с Институтом Гёте Монголии представляет UBIMAF 2020 на тему «Мираж».



Международные совместные творения, в том числе совместное монголо-немецкое произведение искусства «Зэрэглээ» или «Мираж» состоит из 360-градусовой купольной проекции.



На протяжении всего фестиваля будут проходить панельные обсуждения серии Art See Talk и «Проблемы и недостатки создания онлайн-контента».

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