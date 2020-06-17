Узбекистан запускает новые авиарейсы внутри страны

CentralAsia (UZ) - Авиакомпания "Uzbekistan Airways" объявила о вводе новых рейсов по внутриреспубликанским направлениям с этой недели.



Рейсы открываются из Ташкента в столицу Калакалпакстана - Нукус - Ташкент по четвергам и воскресеньям.

Кроме того, самолёты начнут летать из Ташкента в Ургенч и Бухару.

Как отметила авиакомпания, важно соблюдать правила карантина на борту самолета и в здании аэропорта, в том числе быть в медицинской маске и перчатках.

Ранее сообщалось, что Узбекистан намерен возобновить международные авиарейсы со странами с благоприятной эпидемиологической обстановкой.