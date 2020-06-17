Узбекистан запускает новые авиарейсы внутри страны

- Узбекистан, общество
- 10:46, 17 июня 2020
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CentralAsia (UZ) - Авиакомпания "Uzbekistan Airways" объявила о вводе новых рейсов по внутриреспубликанским направлениям с этой недели.
Рейсы открываются из Ташкента в столицу Калакалпакстана - Нукус - Ташкент по четвергам и воскресеньям.
Кроме того, самолёты начнут летать из Ташкента в Ургенч и Бухару.
Как отметила авиакомпания, важно соблюдать правила карантина на борту самолета и в здании аэропорта, в том числе быть в медицинской маске и перчатках.
Ранее сообщалось, что Узбекистан намерен возобновить международные авиарейсы со странами с благоприятной эпидемиологической обстановкой.