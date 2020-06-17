Опубликован отчет о работе монгольских СМИ на фоне пандемии и предстоящих выборов

CentralAsia (MNG) - Международный центр Globe International Center опубликовал свой последний отчет о свободе СМИ в Монголии. В нем есть главы, посвященные влиянию COVID-19 на работу средств массовой информации, и политические рекомендации по обеспечению свободы прессы в преддверии предстоящих парламентских выборов.



ЮНЕСКО начинает глобальную кампанию для 27-го ежегодного Всемирного дня свободы печати (ВДСП) под девизом «Журналистика без страха и пользы». В этом году ВДСП совпал с 75-й годовщиной Организации Объединенных Наций. В рамках Концепции ЮНЕСКО будут обсуждаться следующие три подтемы на глобальном и национальном уровнях:

Безопасность женщин и мужчин, журналистов и работников СМИ;

Независимая и профессиональная журналистика, свободная от политического и коммерческого влияния;

Гендерное равенство во всех аспектах медиа.



У ВДСП 2020 есть две особенности. Во-первых, глобальные усилия по борьбе с новым коронавирусом (COVID-19), заболеванием, которое потрясает мир, создали новые условия, новые проблемы и новые критерии.



Меры быстрого реагирования Монголии по решению проблемы COVID-19 являются хорошим примером для всего мира. Во-вторых, тема ВДСП актуальна для Монголии, поскольку выборы в Великий Государственный Хурал (ВГХ - парламент) запланированы на 24 июня 2020 года, пишет gic.mn.



Организация Объединенных Наций и международные организации выпустили ряд программных документов и руководящих принципов, касающихся ситуации с пандемией. Наша организация выпустила сборник по COVID-19 и свободе СМИ, основанный на рекомендациях и ответах этих организаций.



ВГХ принял закон о предотвращении и борьбе с пандемией коронавируса (COVID-19) 29 апреля 2020 года и в соответствии с разделом 5.13.1 Закона об административных правонарушениях во время кризисов, стихийных бедствий, вспышек инфекционных заболеваний, катастрофа и другие риски, которые представляют для общества, физическое лицо должно быть оштрафовано на 500 000 монгольских тугриков (около 185 долларов США) и юридическое лицо - 5 миллионов тугриков тонов (около 1850 долларов США) за введение в заблуждение других и распространение дезинформации.

Подобно положению о диффамации (раздел 6.21) Закона об административных правонарушениях, полиции были предоставлены полномочия определять, является ли редакционный контент «вводящим в заблуждение» или «ложным», тем самым нарушая свободу выражения мнений и свободу средств массовой информации и создавая риск создания цензуры. Сиракузские принципы 1984 года, принятые Экономическим и Социальным Советом Организации Объединенных Наций и общими замечаниями Комитета по правам человека ООН в отношении отступлений во время чрезвычайного положения и свободы передвижения, предусматривают, что любые меры, принимаемые для защиты населения, ограничивающие права и свободы человека, должны быть законным, необходимым и соразмерным. Юридические изменения, касающиеся пандемии коронавируса, по-видимому, не соответствуют этим принципам. Поэтому растет озабоченность по поводу возможного неправильного использования или чрезмерного использования этих мер в отношении общественности.



По состоянию на конец 2019 года в Монголии было зарегистрировано 485 средств массовой информации, а в 501 организации СМИ занято 4749 человек, из которых половина - журналисты и творческие работники с 50% профессиональных журналистов, согласно опросу Монгольского института прессы.



3 ноября 2020 года Совет ООН по правам человека на своей 36-й сессии проведет обзор ситуации с правами человека в Монголии в рамках Универсального периодического обзора. В октябре 2019 года мы направили представление НПО о свободе выражения мнений, разработанное совместно с журналистами, учеными-журналистами и неправительственными организациями средств массовой информации в рамках совместного представления Монгольского форума по правам человека в УПО ООН, пишет Международный центр Globe International Center.



Монголия представила свой доклад о добровольном национальном обзоре на Политическом форуме высокого уровня по устойчивому развитию, состоявшемся в июле 2019 года. Мы надеемся, что к ноябрю 2020 года, когда Совет по правам человека ООН рассмотрит статус Монголии в области прав человека на УПО, правительство Монголии достигнет замечательных результатов в выполнении рекомендаций УВКБ. В 2019 году Монголия заняла 73-е место из 180 стран в Мировом индексе свободы прессы «Репортеры без границ» и остается страной, имеющей заметные проблемы со свободой прессы, - отметил Международный центр Globe International Center.

Коронавирус в Монголии

Карта распространения