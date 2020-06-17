В Узбекистане за ночь выявили 68 новых случаев коронавируса. Всего 5561

CentralAsia (UZ) - По состоянию на 10:00 часов 17 июня количество зарегистрированных случаев коронавируса в Узбекистане составляет 5561 (+68).

По данным Минздрава, 62 новых случая было выявлено среди граждан в Карантинном центре, 6 в Сурхандарьинской области (4 из них были изолированы в результате контакта с пациентами с коронавирусом, 2 среди населения).

В настоящее время в стране выздоровело 4096 человек с коронавирусной инфекцией (73%), 1446 пациентов проходят лечение, 13 из них находятся в тяжёлом состоянии.