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  17 июня 2020
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В Узбекистане за ночь выявили 68 новых случаев коронавируса. Всего 5561

CentralAsia (UZ) -  По состоянию на 10:00 часов 17 июня количество зарегистрированных случаев коронавируса в Узбекистане составляет 5561 (+68).

По данным Минздрава, 62 новых случая было выявлено среди граждан в Карантинном центре, 6 в Сурхандарьинской области (4 из них были изолированы в результате контакта с пациентами с коронавирусом, 2 среди населения).

В настоящее время в стране выздоровело 4096 человек с коронавирусной инфекцией (73%), 1446 пациентов проходят лечение, 13 из них находятся в тяжёлом состоянии.

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