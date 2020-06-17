Ханнес Такач назначен главой ЕБРР в Монголии

CentralAsia (MNG) - Ханнес Такач назначен руководителем Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) в Монголии. Он приступит к исполнению своих обязанностей в качестве главы офиса 14 июля и переедет в Улан-Батор, как только позволят условия, передает ijglobal.com.

Он пришел на должность после Ирины Кравченко, которая в течение последних трех лет возглавляла офис ЕБРР в Монголии, а теперь является заместителем главы Банка в Украине.

Он пришел на должность после Ирины Кравченко, которая в течение последних трех лет возглавляла офис ЕБРР в Монголии, а теперь является заместителем главы Банка в Украине.