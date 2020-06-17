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  17 июня 2020
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Ханнес Такач назначен главой ЕБРР в Монголии

CentralAsia (MNG) -  Ханнес Такач назначен руководителем Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) в Монголии. Он приступит к исполнению своих обязанностей в качестве главы офиса 14 июля и переедет в Улан-Батор, как только позволят условия, передает ijglobal.com.

Он пришел на должность после Ирины Кравченко, которая в течение последних трех лет возглавляла офис ЕБРР в Монголии, а теперь является заместителем главы Банка в Украине.

Такач присоединился к ЕБРР в 2014 году в финансовом секторе, специализируясь на инвестиционной деятельности после более чем 20-летнего международного опыта в развитии рынка капитала, IPO и развитии бизнеса. До прихода в банк он был управляющим директором CAPMEX, консультанта по рынку капитала и корпоративным финансам, а также отвечал за деятельность в более чем 50 странах.

Ханнес Такач гражданин Австрии, имеет дипломы Венского университета экономики и бизнеса и Университета Лестера по вопросам управления бизнесом и управления образованием.

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