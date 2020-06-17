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  17 июня 2020
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Ученые рассказали о недорогом препарате, который сможет снизить смертность среди пациентов с тяжелой формой Covid-19

CentralAsia (CA) -  Ученые Оксфордского университета заявили, что препарат «Дексаметазон» способен на треть снизить смертность от коронавирусной инфекции, пишет Bloomberg.

По словам исследователей, препарат снизил смертность среди пациентов, нуждавшихся в искусственной вентиляции легких, на треть, а у пациентов, получавших кислородную поддержку (ЭКМО), — на 20%.

Исследование «Дексаметазона» было частью более крупного исследования под названием «Восстановление», в котором сравнивается ряд потенциальных методов лечения от коронавируса.

«Хотя это исследование показывает, что «Дексаметазон» полезен только в тяжелых случаях, во всем мире будет спасено бесчисленное количество жизней», - сказал профессор Ник Каммак.

«Дексаметазон» был впервые разработан в 1950-х годах. Его используют для лечения широкого ряда заболеваний, включая ревматизм, астму, аллергию и даже для того, чтобы помочь больным раком лучше справляться с тошнотой после сеансов химиотерапии. Как пишет Financial Times, в Великобритании препарат стоит до 5 фунтов ($6) за курс лечения, но в других странах, например, в Индии, его стоимость составляет около $1.

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