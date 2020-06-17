Ученые рассказали о недорогом препарате, который сможет снизить смертность среди пациентов с тяжелой формой Covid-19

CentralAsia (CA) - Ученые Оксфордского университета заявили, что препарат «Дексаметазон» способен на треть снизить смертность от коронавирусной инфекции, пишет Bloomberg.

По словам исследователей, препарат снизил смертность среди пациентов, нуждавшихся в искусственной вентиляции легких, на треть, а у пациентов, получавших кислородную поддержку (ЭКМО), — на 20%.

Исследование «Дексаметазона» было частью более крупного исследования под названием «Восстановление», в котором сравнивается ряд потенциальных методов лечения от коронавируса.



«Хотя это исследование показывает, что «Дексаметазон» полезен только в тяжелых случаях, во всем мире будет спасено бесчисленное количество жизней», - сказал профессор Ник Каммак.