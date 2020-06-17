253 гражданина Монголии прибудут из Сеула

- Монголия, происшествия
- 11:49, 17 июня 2020
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CentralAsia (MNG) - Сегодня утром в 9:14 зафрахтованный рейс Государственной чрезвычайной комиссии Монголии вылетел в Сеул для эвакуации граждан.
Самолет авиакомпании МИАТ, который доставит около 253 транзитных пассажира в Монголию из стран Юго-Восточной Азии, должен приземлиться в городе Улан-Батор сегодня вечером в 17:00.
Согласно графику около 2 тыс. граждан Монголии будут эвакуированы из-за рубежа в этом месяце. В частности, запланированы следующие специальные рейсы:
- 10 июня в Казахстан
- 11 июня в Токио
- 15 июня в Индию
- 17 июня в Сеул (транзит)
- 18 июня в Сеул
- 19 июня во Франкфурт
Кроме того, 21 и 24 июня планируют выполнить специальные рейсы в США.
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