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  17 июня 2020
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253 гражданина Монголии прибудут из Сеула

CentralAsia (MNG) -  Сегодня утром в 9:14 зафрахтованный рейс Государственной чрезвычайной комиссии Монголии вылетел в Сеул для эвакуации граждан.

Самолет авиакомпании МИАТ, который доставит около 253 транзитных пассажира в Монголию из стран Юго-Восточной Азии, должен приземлиться в городе Улан-Батор сегодня вечером в 17:00.

Согласно графику около 2 тыс. граждан Монголии будут эвакуированы из-за рубежа в этом месяце. В частности, запланированы следующие специальные рейсы:

- 10 июня в Казахстан

- 11 июня в Токио

- 15 июня в Индию

- 17 июня в Сеул (транзит)

- 18 июня в Сеул

- 19 июня во Франкфурт

Кроме того, 21 и 24 июня планируют выполнить специальные рейсы в США.

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