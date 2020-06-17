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  17 июня 2020
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Пекин отменил более 1,2 тыс. рейсов из-за новой вспышки коронавируса
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото

CentralAsia (CA) -  В Пекине из-за новой вспышки коронавируса отменены 1255 рейсов в двух международных аэропортах.

Также сообщается, что в Пекине все школы и университеты закрывают, из-за риска распространения вируса.

Запрещается посещение Пекина туристическими группами из других регионов Китая. Жителям районов с высоким уровнем эпидемиологической угрозы запрещено покидать город. В городе приостановлено проведение культурно-массовых, развлекательных и спортивных мероприятий.

В субботу в Пекине временно закрыли крупный оптовый рынок «Синьфади», где произошла новая вспышка заражения коронавирусом. По предварительным данным анализов, вирус обнаружен на разделочных досках.

Власти Пекина обязали все столичные компании и бизнесы отправить работников в 14-дневный карантин, в 11 кварталах района Фэнтай снова введен режим самоизоляции, также в городе Баодин с населением 11 млн человек в провинции Хэбэй ввели военное положение.
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