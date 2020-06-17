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  17 июня 2020
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Центр ветеринарной медицины предоставляет жителям Гоби хорошую возможность

CentralAsia (MNG) -  Центр Ветеринарной Медицины между сомонами в сомоне Ханбогд аймака Өмнөговь, Монголия, который был построен в рамках проекта, финансируемого Фондом поддержки развития Гоби Оюу, будет работать непосредственно при Главном управлении ветеринарных служб (ГАВС).

16 июня генеральный директор ГАВС Д.Тумэндэмбэрэл и операционный директор компании Оюу-Толгой Тим Экерсли подписали соглашение о сотрудничестве в стабилизации деятельности межсомоновских Центра Ветеринарной Медицины и улучшении здоровья скота и здравоохранения животных.

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В соответствии с соглашением, стороны будут совместно работать над совершенствованием ветеринарного обслуживания посредством научных исследований, повышения качества и продуктивности скота и модернизации региональной системы управления качеством сельскохозяйственной продукции.

Центр Ветеринарной Медицины в сомоне Ханбогд станет учреждением, предоставляющим все виды услуг по животноводству на региональном уровне, тем самым поддерживая региональный сектор животноводства в долгосрочной перспективе.

Стороны подчеркнули, что партнерство имеет большое значение, так как оно также способствует реализации законов о здоровье животных и закона о генофонде скота.

Межсомоновский Центр ветеринарной медицины в сомоне Ханбогд аймака Өмнөговь был построен на 1,4 млрд тугриков (примерно $498 тыс.) из Фонда поддержки развития Гоби-Оюу и открыт весной 2018 года для содействия продовольственной безопасности в регионе, роста регионального животноводства и повышения ценности добавленное производство и средства к существованию скотоводов за счет повышения продуктивности животноводства и профилактики и лечения болезней животных.

С открытием центра был достигнут значительный прогресс в профилактике инфекционных и неинфекционных заболеваний и улучшении здоровья скота, предоставляя жителям аймака хорошую возможность для удовлетворения потребностей в питании работников шахты Оюу-Толгой здоровым мясом и молоком и экспорта их в Китай.

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