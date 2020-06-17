Бердымухамедов скосил пшеницу в ходе визита в Дашогузский велаят

CentralAsia (TM) - Президент Гурбангулы Бердымухамедов, находящийся с рабочей поездкой в Дашогузском велаяте, ознакомился с ходом работ, проводимых на земледельческих площадях региона. Как сообщает "Туркменпортал", глава государства на встрече с хлеборовами сел в кабину комбайна и приступил к косовице, другие комбайнёры также привели в действие технику.



Через некоторое время сельхозмашина, управляемая президентом, остановилась у кромки пшеничного поля. Сойдя с комбайна, президент страны осмотрел новую технику, поступившую в распоряжение тружеников села.

Глава государства в ходе посещения тепличного комплекса по выращиванию помидоров индивидуального предприятия «Altyn tug» поинтересовался у главы предприятия Исагулы Гарабаева планами на перспективу. Тот сообщил главе государства, что планирует выращивать здесь бананы.

Президент акцентировал внимание на целесообразности изучения методов, используемых в выращивании цитрусовых и отметил, что выгодным делом может стать и выращивание ананасов. Аграрно-промышленный комплекс Туркменистана в основном ориентирован на выращивание хлопка и пшеницы.