[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  17 июня 2020
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
В Улан-Баторе появились граффити в честь Коби Брайанта

CentralAsia (MNG) -  В Улан-Баторе появились граффити в честь Коби Брайанта. Они созданы участниками баскетбольного клуба «Дунд-Гол» в столице Монголии.

Художники по всему миру создают граффити в честь легендарного игрока «Лейкерс» Коби Брайанта и его дочери Джианны, которые погибли 26 января при крушении вертолета в Калифорнии. Монгольские молодые художники не исключение.

2

Авиакатастрофа произошла недалеко от Лос-Анджелеса, а именно вблизи города Калабас, утром 26 января по местному времени. СМИ пишут, что катастрофа произошла на 25 минуте полета, перед этим на высоте 500 метров с машиной потеряли связь. Федеральное управление авиации США, со своей стороны, сообщило, что катастрофа произошла при «неизвестных обстоятельствах».

Коронавирус в Монголии
Карта распространения
print
  • В России продлен срок временного пребывания мигрантов
  • 2675 граждан Монголии обратились с просьбой о возвращении из Южной Кореи
  • При заражении коронавирусом у 22% населения Земли есть риск осложнений


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2020.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    canews@asia.com