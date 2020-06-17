CentralAsia (MNG) - В Улан-Баторе появились граффити в честь Коби Брайанта. Они созданы участниками баскетбольного клуба «Дунд-Гол» в столице Монголии.
Художники по всему миру создают граффити в честь легендарного игрока «Лейкерс» Коби Брайанта и его дочери Джианны, которые погибли 26 января при крушении вертолета в Калифорнии. Монгольские молодые художники не исключение.
Авиакатастрофа произошла недалеко от Лос-Анджелеса, а именно вблизи города Калабас, утром 26 января по местному времени. СМИ пишут, что катастрофа произошла на 25 минуте полета, перед этим на высоте 500 метров с машиной потеряли связь. Федеральное управление авиации США, со своей стороны, сообщило, что катастрофа произошла при «неизвестных обстоятельствах».
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