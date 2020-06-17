CentralAsia (MNG) - В Улан-Баторе появились граффити в честь Коби Брайанта. Они созданы участниками баскетбольного клуба «Дунд-Гол» в столице Монголии.

Художники по всему миру создают граффити в честь легендарного игрока «Лейкерс» Коби Брайанта и его дочери Джианны, которые погибли 26 января при крушении вертолета в Калифорнии. Монгольские молодые художники не исключение.

