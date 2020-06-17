Министр объединения Южной Кореи подал в отставку из-за обострения межкорейских отношений

Ким Ен Чхоль. Фото: Yonhap

CentralAsia (CA) - Министр по делам национального объединения Республики Корея Ким Ен Чхоль заявил, что подает в отставку из-за обострения отношений с КНДР, пишет агентство Yonhap.



«Мне жаль, что мы не можем соответствовать требованиям и ожиданиям нашего народа в отношении мира и процветания на Корейском полуострове», - сказал министр.

Он был назначен министром в апреле прошлого года.

Вчера в районе межкорейского индустриального комплекса в приграничном Кэсоне КНДР взорвала здание межкорейского офиса связи.

Отношения КНДР и Южной Кореи обострились из-за акций некоторых организаций в Южной Корее, которые с помощью полиэтиленовых баллонов с нагретым воздухом перебрасывают на территорию КНДР агитационные листовки.