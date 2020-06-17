В Таджикистане на границе с Узбекистаном застряли около 60 граждан России

CentralAsia (TJ) - В Согдийской области Таджикистана на границе с Узбекистаном застряли около 60 россиян, которые из-за коронавируса и закрытых границ не могут выехать в Россию, сообщает ИА "Азия-Плюс".

Всего на пограничном посту "Ойбек" в Согде скопилось около 500 человек. Часть из них – таджикистанцы, получившие гражданство России и приехавшие с семьей в Таджикистан. Они ждут открытия наземного сообщения и говорят, что несмотря на то, что власти России организовали рейсы для вывоза из Таджикистана своих граждан, у них нет денег на авиабилеты стоимостью 400 евро.

Собравшиеся ждут на границе в надежде, что им откроют "зеленый коридор". У многих, по их словам, закончились деньги, им негде жить.

Мужчина по имени Шах рассказал, что они несколько раз обращались в российское консульство в Худжанде. По предложению дипломатов они подписали петицию и отправили ее в посольство России в Душанбе, но вопрос остался нерешенным: они все еще находятся на границе.

"Те, кто в состоянии приобрести билеты, смогли улететь. А мы со своими машинами все еще остаемся тут. Мы просим о помощи тех, кто призван защищать своих граждан в другой стране. На сегодняшний день мы не получили никакого ответа и реакции на нашу проблему, поэтому приехать на границу оставалось последней надеждой из-за безвыходности ситуации. У нас элементарно уже не осталось денег", – говорит Шах.

В Генеральном консульстве России в Худжанде сообщили, что к ним действительно обратились граждане, которые на своих автомобилях планировали выехать из Таджикистана в Россию. Посольство, по словам дипломатов, в курсе ситуации и помогает "по мере возможности", но пока граница закрыта, и люди выехать не смогут.

В посольстве РФ в Душанбе заверяют, что прорабатывают с властями Таджикистана и транзитных государств проблему наземного вывоза российских граждан. "Очень остро стоит вопрос надлежащего обеспечения безопасности выезжающих российских граждан и членов их семей, особенно детей и женщин (в том числе с точки зрения протяженного маршрута по пустынной малонаселенной местности, отсутствия возможности оценить техническое состояние автотранспорта и водительский опыт его владельцев)", – говорится в сообщении.

В начале июня с аналогичной проблемой столкнулись граждане Таджикистана, Кыргызстана и Узбекистана, которые также не могли выехать из России на родину. Толпы ожидающих открытия границ скапливались и на других пограничных пунктах. Власти Таджикистана, к примеру, лишь после репортажей СМИ вывезли на родину 237 своих граждан, которые застряли на казахстанско-узбекистанской границе. Все они работали в Казахстане и России до начала пандемии, но из-за карантина решили вернуться домой и застряли на полпути.

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