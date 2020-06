«Как моя семья породила самого опасного в мире человека»: Что в своей новой книге рассказала племянница Дональда Трампа о нем?

Дональд Трамп в молодости

CentralAsia (CA) - Племянница президента США Дональда Трампа Мэри Трамп написала, как утверждается, разоблачающие его мемуары и готовит их к публикации, передает ВВС.

Выход в свет книги Too Much And Never Enough: How My Family Created the World's Most Dangerous Man («Слишком много и всегда мало: Как моя семья породила самого опасного в мире человека») запланирован на 28 июля.

Таким образом, она попадет на прилавки книжных магазинов за несколько недель до национального съезда Республиканской партии, где кандидатура Дональда Трампа будет выдвинута на переизбрание на президентский пост.

О чем книга?

Мэри Трамп — дочь старшего брата президента, Фреда Трампа-младшего, который умер в 1981 году в возрасте 42 лет.

Автор суммировала свои наблюдения, как она говорит, «будучи непосредственной свидетельницей множества праздничных застолий и семейных мероприятий».

Насколько глубоко и подробно эта биографическая книга углубляется в семейные тайны семьи Трампов, пока неизвестно - все подробности держатся в тайне.

Однако издательство обещает, что это будет откровенная исповедь, срывающая покровы с «ужасных семейных травм, деструктивных отношений и трагической комбинации отсутствия заботы и жестокости в отношении детей».

В частности, там будут и «очень личные изобличительные мысли» сестры президента, Мэриэнн Трамп Барри.

Среди прочего, там будет рассказано о том, как Мэри Трамп предоставила газете New York Times конфиденциальные документы, касающиеся финансов своего дяди, которые были опубликованы в рамках проведенного газетой расследования.

В этом материале сообщалось, что президент участвовал в мошеннических схемах по уходу от налогов и получил более 400 млн долларов от бизнес-империи своего отца. Это расследование получило в 2018 году Пулитцеровскую премию по журналистике.

В краткой аннотации новой книги на сайте Amazon говорится, что автор повествует о том, как ее дядя стал «человеком, который сейчас представляет угрозу для благополучия всего мира, экономической безопасности и всей социальной структуры общества».

В книге также описывается, как Дональд Трамп начал ерничать и потешаться над своим отцом, когда тот стал страдать от болезни Альцгеймера.

Отец Мэри Трамп всю свою взрослую жизнь страдал от алкоголизма и скончался от сердечного приступа, вызванного неумеренным употреблением спиртных напитков.

Президент Трамп упоминал о пагубных привычках своего старшего брата, когда начал продвигать инициативу по обузданию роста наркозависимости в Америке.

В интервью 2019 года газете Washington Post Трамп сказал, что сожалеет о том, что призывал своего старшего брата примкнуть к семейному бизнесу по недвижимости, в то время как у Фреда-младшего была мечта стать пилотом.

Как возникла вражда между племянницей и дядей?

Пока ее дядя не стал президентом, 55-летняя Мэри Трамп по большей части избегала публичности, хотя и делала порой критические замечания в его адрес.

Вражда между ними началась по меньшей мере 20 лет назад, когда в 2000 году она вместе со своим братом Фредом Трампом-третьим подала в суд на братьев и сестру своего отца в связи с наследством, оставшимся после смерти их деда, Фреда Трампа-старшего.

Как сообщает New York Daily News, cогласно их иску, завещание деда от 1991 года было «составлено с помощью обмана» со стороны Дональда Трампа и его братьев и сестер, поскольку дед страдал от деменции.

Тогда же Мэри Трамп рассказала нью-йоркскому таблоиду, что ее тетя и дядя должны были бы постыдиться своих действий.

«Учитывая, что речь идет о нашей семье, было бы крайне наивным полагать, что деньги тут ни при чем», - сказала она в том интервью.

Мэри Трамп и ее брат подали еще один иск после того, как их медицинские страховки, предоставленные семейной компанией Трампов, были признаны недействительными.

По сообщениям прессы, иск был впоследствии удовлетворен, но на каких условиях, неизвестно.

Кто такая Мэри Трамп?

По информации из открытых источников, Мэри Лия Трамп родилась в мае 1965 года и проживает в Нью-Йорке на Лонг-Айленде.

По данным журнала Forbes, она получила диплом бакалавра по английской литературе в массачусетском Университете Тафтса, а также диплом магистра по этому же предмету в Колумбийском университете в Нью-Йорке.

Она также защитила кандидатскую диссертацию по клинической психологии в Университете Адельфи.

В ее профиле на портале LinkedIn, который сейчас удален, говорилось, что она является дипломированным инструктором по персональному росту.

В 2012 году она зарегистрировала в Нью-Йорке фирму по лайф-коучингу - Trump Coaching Group. На сайте компании сообщалось: «Вам плохо, вы в депрессии? Хотите найти свое истинное призвание? Если да, то наши лайф-коучи помогут вам выбраться из этой бездны».

Если судить по ее твитам, она сама находилась именно в таком настроении в день избрания ее дяди президентом США в 2016 году.

«Это один из наихудших дней в моей жизни», - сообщала она в одном из твитов.