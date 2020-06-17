В России впервые за долгое время выявили минимальное число зараженных коронавирусом за сутки

CentralAsia (CA) - За минувшие сутки в России зарегистрировано 7843 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Об этом 17 июня сообщили в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом.

Новые зараженные выявлены в 84 регионах страны, в том числе активно как контактные и без клинических проявлений – 2 494 (31,8%).

Всего с начала пандемии в стране нарастающим итогом выявлен 553 301 случай (+1,4%) коронавирусной инфекции.

За весь период проведено более 15,6 млн лабораторных исследований на коронавирус, в том числе 284,6 тыс. – за последние сутки. Под медицинским наблюдением остаются 308 896 человек.