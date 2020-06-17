За сутки в России от коронавируса скончались 194 человека

CentralAsia (CA) - За прошедшие сутки в России от коронавирусной инфекции скончались 194 пациента, сообщает оперативный штаб.

Большинство смертей приходится на Москву – 48 и Санкт-Петербург – 38.

Общее количество жертв коронавируса в стране достигло 7478, всего с начала пандемии коронавирус выявлен у 553 301 человека, из них за последние сутки — 7843, выздоровели 304 342 пациента, под медицинским наблюдением остаются 308 896 человек.